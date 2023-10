È stata una lunga serata di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari. Ettari di campagne in fumo nei territori di Porto Torres, Ossi e Florinas.

Nella serata di ieri, mercoledì 18 ottobre, le squadre del 115 sono rimaste impegnate fino alle 22 per domare le fiamme sprigionatesi da alcuni canneti. A fuoco anche sterpaglie e vegetazione. Il vento ha contribuito al propagarsi dell'incendio in modo incontrollato, creando non pochi problemi.

Diversi focolai nell’agro si sono estesi fino a raggiungere la camionale, la strada che da Porto Torres conduce a Sassari. La situazione inizialmente era apparsa difficile da gestire, ma dopo alcune ore l’emergenza è rientrata.

I vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres e di Sassari sono intervenuti con diversi mezzi, tra cui l’autobotte, ed hanno continuato a lavorare alacremente tutta la sera per spegnere le fiamme e per provvedere alla bonifica. Non ci sono stati feriti e sulle cause del rogo indagano i carabinieri. Sul posto anche la Polizia locale, intervenuta a regolare il traffico sulla strada camionale, nello svincolo per Stintino.

