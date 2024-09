Una fuga dall’Asinara tra splendidi paesaggi e una costa mozzafiato. “Escape from Asinara” è un evento sportivo a carattere nazionale, organizzato dal Triathlon Team Sassari tra l’Asinara e Stintino, non una semplice gara di Aquathlon (corsa e nuoto), ma racconti di un’esperienza sportiva unica, con una forte componente di avventura.

Dopo l’apertura delle iscrizioni presso il Parco di Balai, questa mattina e fino al pomeriggio alle 17, domani, domenica 22 settembre, si disputerà la gara presso l’isola parco con partenza alle 5, nell’imbarco Delcomar, in direzione Cala Reale. Alle 7.30 la partenza delle donne, mentre alle 7.45 scatta il cronometro per gli uomini. Dalle 9 alle 11 l’arrivo presso la spiaggia La Pelosetta di Stintino.

Per gli atleti una esperienza unica, immagineranno di essere arrivati in una terra sconosciuta e, non sapendo come questo sia stato possibile, si sentiranno confusi ma allo stesso tempo liberi come mai prima. La manifestazione è patrocinata dai Comuni di Porto Torres e Stintino e dalla Fondazione Sardegna.

