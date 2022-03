“Domani sarò costretto ad emettere un’ordinanza con divieto assoluto di morte”. Il sindaco di Ardara, Francesco Dui, denuncia la situazione drammatica in cui si trova il cimitero comunale che non sarà più in grado di ricevere salme. Non ci sono loculi disponibili e l’amministrazione comunale si trova nella difficoltà di affrontare la gestione del servizio.

Fino ad oggi abbiamo agito senza mai chiedere un euro procedendo sempre con risorse proprie – aggiunge il sindaco - qualche mese fa abbiamo fatto richiesta alla Regione e oggi apprendo, dalla pubblicazione della graduatoria, che siamo esclusi dal finanziamento richiesto”. L’Ente con fatica potrebbe procedere con interventi e fondi propri. “Confido nella sensibilità della giunta regionale – sottolinea Dui - per porre rimedio immediatamente a un problema di molti Comuni aumentando la dotazione finanziaria sulla graduatoria”. Il Comune dichiara di avere soltanto cinque posti salma disponibili.

