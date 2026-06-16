L’Amministrazione comunale di Erula a seguito dei recenti atti vandalici verificatisi presso il campo sportivo polivalente di via Manzoni, ha emanato un’ordinanza di chiusura temporanea della struttura. Ignoti avrebbero forzato la serratura, danneggiato la porta d'ingresso dell'impianto sportivo spargendo rifiuti.

Il provvedimento si è reso indispensabile per tutelare il patrimonio pubblico e garantire la sicurezza di tutti i cittadini. I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e stanno svolgendo gli accertamenti di competenza per ricostruire quanto avvenuto.

«Purtroppo, il comportamento irresponsabile di pochi rischia di privare un’intera comunità di uno spazio pensato per lo sport, l’aggregazione e il tempo libero - ha detto il sindaco - proprio per questo motivo l’Amministrazione ha deciso di introdurre una nuova modalità di utilizzo dell’impianto, finalizzata a responsabilizzare gli utenti e a prevenire il ripetersi di simili episodi».

Per quanto riguarda i minori, almeno un genitore o esercente la responsabilità genitoriale dovrà presentare apposita richiesta al Comune; ritirare le chiavi della struttura; assumersi la completa responsabilità dell’utilizzo dell’impianto e della sua corretta custodia durante il periodo di utilizzo. Inoltre dovrà provvedere alla chiusura del campetto e alla successiva riconsegna delle chiavi. Tale regolamentazione consentirà di continuare a mettere a disposizione della collettività uno spazio pubblico importante, garantendone però una gestione più attenta.

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