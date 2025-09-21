Arrestati a Sassari due uomini e una donna per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati i carabinieri a fermare i tre, in centro storico lo scorso venerdì, dopo aver sorpreso un pusher mentre cedeva una dose.

Alla vista dei militari l’uomo ha tentato di scappare trovando riparo a casa propria e sbattendo con violenza la porta d’ingresso, ferendo così un carabiniere. Durante la fuga ha anche gettato una calza con 51 grammi di cocaina, recuperata dalle forze dell’ordine, e una volta bloccato è stato trovato in possesso anche di un ovulo con 10 grammi di eroina.

La perquisizione nell’abitazione ha portato alla scoperta di altre due persone, un uomo e una donna, che stavano gettando dalla finestra 2 zaini di grosse dimensioni. All’interno di questi vi erano 540 grammi di marijuana, 388 grammi di cocaina e 428 grammi di eroina, suddivisi in ovuli, 10 grammi di hashish, diverse fiale di metadone, vario materiale medico e da taglio utilizzato per miscelare lo stupefacente, un frullatore impiegato per la produzione delle 2 singole dosi, bilancini di precisione, un micro cellulare, alcuni monili di dubbia provenienza e la somma in contanti di 8.156 euro.

Tutto il materiale è stato sequestrato e i tre sono stati condotti, in attesa dell’udienza di convalida, nel carcere di Bancali.

