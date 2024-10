Un Erasmus da incubo. Si è aperto ieri in tribunale a Sassari davanti alla giudice Valentina Nuvoli il processo contro un 25enne e un 24enne sassaresi, imputati per minacce nei confronti di un 26enne non sardo con il quale avevano convissuto, lo scorso anno, in un progetto di studio all’estero.

Secondo le accuse i due, nella casa condivisa per diversi mesi in un paese della comunità europea, avrebbero umiliato più volte il giovane chiudendolo in bagno e tenendolo al buio, oppure minacciandolo con coltelli da cucina rivolgendogli frasi come «non muoverti altrimenti ti entra». Lo avrebbero poi colpito con il rotolo della pellicola di alluminio, e avrebbero messo nella serratura della sua camera una fragola o altri oggetti, oppure disteso un manichino sul letto della parte offesa fatto con buste della spazzatura e bottiglie d’acqua.

E nella chat whatsapp dei tre l’avrebbero più volte insultato dandogli dello “sfigato e frustrato”. Gli avvocati difensori dei due imputati sono Giacomo Luca Barrocu e Arianna Denule.

