Giovanissimi, ma al galoppo da tempo, sono stati i protagonisti della prima tappa del campionato regionale di Endurance Pony che si è svolto a Porto Torres nel circolo ippico del Team Endurance del Golfo sotto l'egida della Fise Sardegna, rappresentata dal presidente Stefano Meloni. Ben 35 i partecipanti tra giovanissime amazzoni e giovanissimi cavalieri per una giornata di festa che si è svolta in clima carnevalesco.

La gara più lunga è stata quella per la Pony Elite, sulla distanza di 11 km. Si è imposto Nicolò Antonio Fenu in sella al purosangue arabo Tisserand. Nella Pony B, sulla distanza di 7,1 km, successo di Greta Filippeddu in sella al pony Burgesu.

Tutti gli 11 gli iscritti si sono presentati alla partenza. Anche la Pony A, sulla distanza di 4,4 km, ha visto sul gradino più alto del podio un'amazzone, Paola Porcheri, che ha montato il pony Barbie. Infine nella categoria Pony Avviamento, sulla distanza di 2,2 km, con ben 12 partenti, vittoria di Gabriele Cucciari in sella a Eragon.

