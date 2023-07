Un nuovo medico di Medicina generale ha preso servizio da questa mattina nel comune di Porto Torres, una città che soffre di gravi carenze di professionisti, a causa di diversi pensionamenti, e di un deficit assistenziale che ha lasciato scoperti circa tremila pazienti.

La Direzione Aziendale della Asl di Sassari nell’assegnazione d’ufficio degli assistiti darà priorità agli anziani e ai soggetti fragili.

La dottoressa Francesca Ruiu prenderà in carico un massimo di mille pazienti, prestando il servizio presso i locali della Asl, in località Andriolu, con il seguente orario provvisori, in attesa dell’assegnazione di nuovi locali, entro la fine dell’estate: lunedì, dalle ore 11alle 13, martedì, dalle ore 15 alle 17, mercoledì, dalle ore 15 alle 17, giovedì, dalle ore 11 alle 13 e venerdì, dalle ore 14 alle 16.

Il Distretto di Sassari, Anglona, Romangia e Nurra Nord occidentale comunica alla popolazione che gli uffici “Scelta e revoca del medico” procederanno d’ufficio ad assegnare gli assistiti alla dottoressa, dando la precedenza alle persone maggiormente fragili, come anziani e persone con gravi patologie. Per ridurre il disagio della popolazione, l’Asl di Sassari ha autorizzato l’incremento del massimale del Dott. Gustavo Lai, con incarica provvisorio, fino a 1.500 assistiti. Per andare incontro agli utenti e’ stato chiesto ai medici presenti nell’ambito Porto Torres – Stintino la disponibilità ad incrementare il loro massimale fino a 1800 assistiti e la maggior parte di questi si è reso disponibile.

