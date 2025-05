La società Abbanoa sta intervenendo in queste ore per affrontare l'emergenza idrica a seguito della rottura della condotta nell'impianto del Coghinas II, nel territorio di Castelsardo. Il gestore unico del sistema idrico ha aumentato la fornitura di acqua grezza dal bacino del Cuga per il potabilizzatore di Truncu Reale.

Un intervento che consentirà di garantire l'erogazione dell'acqua nelle intera città di Sassari, Porto Torres e Stintino. Il disagio resta a Castelsardo e altri comuni vicini, dove Abbanoa sta alimentando i serbatoi cittadini attraverso le autobotti, un'operazione che si sta svolgendo d'intesa con la Protezione civile regionale.

Una modalità per limitare i disagi e garantire l'approvvigionamento idrico all'utenza del borgo turistico, quello più penalizzato dal guasto della rete idrica. La sindaca Maria Lucia Tirotto, per motivi igienico-sanitari, ha chiuso le scuole questa mattina in attesa di nuove disposizioni che potranno consentire di riprendere l'attività didattica.

