Arriva da Egas il via libera al secondo lotto di interventi di riqualificazione idrica nel comune di Alghero che porterà in città circa 1 milione e 88mila euro, che andranno a sommarsi agli interventi da 3 milioni e 740mila euro già approvati nelle scorse settimane dall'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna.

Il sistema idrico attualmente – ricorda l’ente di governo dell’ambito della Sardegna - è gravato da condotte obsolete in materiali non performanti ed è ulteriormente messo sotto pressione nei mesi di maggiore flusso turistico, durante i quali si registra un incremento delle presenze: dai 44mila residenti si arriva a picchi che superano le 120mila unità.

Il problema della dispersione dell'acqua è oltre i livelli di soglia: nella città catalana si registrano attualmente perdite idriche giornaliere oltre il 70%.

All’interno del progetto recentemente approvato è prevista la sostituzione di circa due chilometri complessivi di condotte nella frazione di Fertilia e in via Terrat e via Toda ad Alghero: saranno dismesse le vecchie tubazioni sottodimensionate e in materiale obsoleto, prediligendo la ghisa sferoidale, con l'obiettivo di assicurare una corretta erogazione idrica, in termini di portata e pressione, alle attuali utenze e predisporre un adeguato sistema di condotte proporzionato alle reali richieste della città.

«Con questo ulteriore finanziamento – dice Fabio Albieri, presidente di Egas -, la città di Alghero potrà superare i gravi disagi che si verificano a causa dell'importante congestionamento del servizio idrico, specialmente nei mesi estivi: una situazione generata principalmente dalle condizioni della rete, obsoleta e facile alle rotture. Siamo soddisfatti dell'imponente programma di interventi che sta interessando anche l'area vasta di Sassari che comprende Porto Torres, Sorso e naturalmente Alghero».

