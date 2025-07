Continua a Villanova Monteleone la Rassegna “Educare e prevenire nel tempo dell’intelligenza artificiale” con il prossimo incontro con Alberto Pellai, una iniziativa organizzata dall’associazione culturale Interrios di Villanova Monteleone e dalla Parrocchia di San Leonardo, con la collaborazione dell’amministrazione comunale e dalla libreria Il Labirinto di Alghero.

Questo secondo appuntamento, rivolto al mondo familiare, al mondo della scuola, alla sfera sociale, ai bambini, ai giovani agli adulti e agli educatori, si svolgerà il 25 luglio alle ore 19.30 nella piazzetta Raimondo Piras adiacente “Su Palau” a Villanova Monteleone.

Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Milano, figura di spicco nel panorama italiano per le sue profonde conoscenze nello sviluppo infantile e adolescenziale, partendo dal libro “Allenare alla vita” tratterà il tema “Ridiventare genitori autorevoli ai tempi degli smartphone e dell’intelligenza artificiale”.

L’incontro si propone come una guida essenziale per genitori, educatori e tutti coloro che desiderano affrontare le sfide educative del terzo millennio con strumenti pratici e una rinnovata consapevolezza del proprio ruolo. In un'epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti e nuove fragilità tra le giovani generazioni, sarà importante riscoprire l'importanza dell'"allenamento alla vita", un percorso che mira a rendere i ragazzi capaci di attingere alle proprie risorse per superare le complessità e raggiungere una felicità autentica e duratura.

Si parlerà, inoltre, della diffusione pervasiva della cultura digitale e dei social media che hanno alterato profondamente il paesaggio educativo, generando spesso un vuoto interiore in modo particolare nel mondo adolescenziale e giovanile.

