Il Comune di Sennori ha partecipato all’imbottigliamento simbolico del primo vino collettivo di Vinos– Vignaioli del Nord Ovest Sardegna, un evento ospitato tra i filari di Podere 45, nella regione della Nurra, nell’ambito degli eventi “Radizi”. In rappresentanza dell’amministrazione comunale erano presenti Elena Cornalis, consigliera alla Cultura, e Michele Soggia, assessore alle Attività produttive, Agricoltura e Archeologia, che hanno portato il sostegno di Sennori a un progetto sostenuto sin dalla sua nascita.

L'iniziativa "Vinos" è una visione collettiva che unisce vignaioli e vignaiole, amministrazioni, professionisti e comunità. Un patto tra chi lavora, rispetta e racconta la terra, trasformando il vino in un’occasione concreta di incontro e sviluppo. L’imbottigliamento condiviso è stato un gesto simbolico ma ricco di significati: racconta la volontà di costruire insieme un futuro agricolo e sociale radicato nel territorio, sostenibile e condiviso. Vinos vuole diventare un punto di riferimento per chi vive e lavora nel vino: per i produttori che ne fanno parte – molti dei quali sono concittadini di Sennori e della Romangia – per le cantine, i tecnici, i giovani agronomi e gli amministratori che credono in una Sardegna agricola moderna, coesa e consapevole.

Durante l’intervento, gli amministratori Elena Cornalis e Michele Soggia hanno sottolineato quanto sia fondamentale valorizzare le esperienze di rete, sostenere i progetti che promuovono il vino come cultura, socialità e sviluppo sostenibile. All'evento hanno partecipato anche i rappresentanti dei Comuni di Alghero, Sassari, Usini, Sorso.

