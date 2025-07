L’inciviltà' nelle spiagge non tramonta mai e l'elenco dei super affini si arricchisce di nuove figure. Specialmente degli automobilisti che considerano l'arenile la prosecuzione della strada. Succede spesso nel litorale di Stintino, dove tre autoveicoli, due auto e un camioncino, nel pomeriggio sono stati "comodamente" parcheggiati sulla sabbia antistante la spiaggia delle Saline, nel piazzale interno all'area Sic, sito d'importanza comunitaria e di tutela ambientale.

Ma sembrerebbe che la salvaguardia dell'area debba aspettare se l'esigenza è quella di arrivare prima all'arenile per piazzare ed occupazione uno spazio per ombrellone, spiaggino e asciugamano. Il comportamento poco educato non è piaciuto ad altri fruitori della spiaggia che hanno chiesto l’intervento delle autorità competenti.

Il cartello di divieto ben in evidenza non ha impedito ai conducenti dei mezzi, due auto e un camioncino, non solo di sostare sulla sabbia ma addirittura di lasciare i veicoli sul posto per godersi la giornata al mare. La segnalazione è giunta immediatamente alla Polizia locale intervenuta sul posto per fare rispetto l'ordinanza di divieto.

