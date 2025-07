Una cena di solidarietà a favore delle Case Famiglia di Porto Torres. L’iniziativa si chiama “Calici Turritani” , una serata di gusto e solidarietà organizzata dal Rotary Club Porto Torres, in programma venerdì 25 luglio a partire dalle ore 20 nella splendida cornice del giardino delle Tenute Li Lioni. Un viaggio enogastronomico con la partecipazione delle cantine Dettori, Olbios, Bingiateris, Bentu, Innoghe.

L’iniziativa si arricchisce dei piatti della tradizione e della musica dal vivo. Non solo una serata di piacere ma la partecipazione a Calici Turritani, significa sostenere una nobile causa: l'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore delle case famiglia locali.

«Questo è uno dei tanti obiettivi che persegue il Rotary club, una funzione sociale a favore delle persone in difficoltà, così come ogni anno doniamo una borsa di studio per sostenere il percorso fomativo degli studenti meritevoli che hanno conseguito un diploma, una delle innumerevoli iniziative che questo club organizza nel corso dell’anno rotariano», dichiara il presidente Giuseppe Spiga.

