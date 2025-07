Auto a fuoco in via Goceano a Sassari. Alle 4 del mattino di oggi una Peugeot 206 è stata avvolta dalle fiamme, di probabile origine dolosa. Un rogo domato dai vigili del fuoco e su cui ora indagano i carabinieri per risalire a eventuali responsabilità.

È la seconda macchina che finisce distrutta nella stessa via, a distanza di qualche mese dell'incendio che, propagatosi dalla vettura, arrivò fino alla camera da letto, al pianterreno, di un'anziana signora, salva per miracolo.

Pochi giorni fa un altro mezzo carbonizzato, a meno di 100 metri, in via Farina. E proprio il quartiere di Monte Rosello è preda da tempo di assalti alle autovetture.

