È il team gallurese Costa a vincere, questo pomeriggio a Predda Niedda, l'Ediltrophy 2023. La gara d'arte muraria, organizzata dalla Scuola Edile del Nord-Sardegna, che dal 2008 impegna i professionisti del settore nella costruzione di un manufatto, rispettando parametri di tempo, qualità e sicurezza.

Otto i partecipanti alla competizione i cui vincitori prenderanno parte alla sfida nazionale del 21 ottobre a Bari promossa da Formedil, l'Ente unico di formazione e sicurezza, e Saie. Non solo Ediltrophy nella giornata di oggi ma anche iniziative parallele come la tavola rotonda dedicata a "La sicurezza nei cantieri ai tempi dei bonus edilizi" e l'inaugurazione del "Laboratorio sicurezza nei cantieri". Quest'ultimo fa parte dell'offerta formativa della Scuola Edile che, negli ultimi due anni, ha realizzato 276 corsi, 3260 ore di lezione per 3368 allievi e 1466 aziende.

«Abbiamo avuto molti iscritti - spiega Silvio Alciator, presidente della Scuola - e il nostro obiettivo è migliorare la qualità professionale di chi lavora in edilizia». Anche perché, negli ultimi tempi, le possibilità d'impiego nel settore sono aumentate e c'è da colmare un gap infrastrutturale con il resto della penisola. «In realtà - aggiunge Stefano Macale, direttore nazionale Formedil – l'abbiamo anche in Italia rispetto all'Europa. Faremo quindi uno sforzo ulteriore per la formazione delle maestranze impegnate in opere importanti, legate ad esempio al Pnrr».

