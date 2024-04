Nuovi orari per la fruizione dell'EcoMuseo del Parco di Porto Conte. Dal lungo ponte tra Festa della Liberazione e Primo maggio a tutto il mese sono pienamente operativi e visitabili, ma con nuovi orari di fruizione: l'oasi faunistica Le Prigionette; le aree museali di Casa Gioiosa con anche l'esposizione tematica, che sta ottenendo grandi riscontri, “AlgueRex, la Sardegna ai tempi dei dinosauri; Villa Romana di Sant’Imbenia; MASE - Museo Antoine De Saint-Exupéry e MAPS Museo Ambientale di Punta Giglio con anche la preziosa nuova aggiunta del museo EGEA, dedicato al ricordo e alla memoria dell'esodo Giuliano-Dalmata, alla storia del borgo di Fertilia e alla sua comunità.

Ecco i nuovi orari.

L'oasi faunistica Le Prigionette: dal 25 al 28 aprile è aperta dalle 9 alle 18, mentre mercoledì 1 maggio è aperta dalle 9 alle 18. Dal 2 al 19 maggio, dal giovedì alla domenica, dalle 9 alle 18, mentre dal 20 al 31 maggio, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 18.

Per quanto riguarda le aree museali di Casa Gioiosa (a Tramariglio) dal 25 al 28 aprile gli spazi sono aperti dalle 10 alle 18; mercoledì 1 maggio dalle 10 alle 18 e dal 2 al 19 maggio; dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 18; dal 20 al 31 maggio, aperti dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18.



Villa Romana di Sant’Imbenia è visitabile dal 25 al 28 aprile, dalle 9.30 alle 16, mentre dal 1 al 31 maggio, dal giovedì alla domenica, dalle 9:30 alle 16.



Il MASE, Museo dedicato alla vita di Antoine De Saint-Exupéry, è aperto dal 25 al 28 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30 mentre dal 1 al 31 maggio sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30



Il MAPS Museo Ambientale di Punta Giglio – Sardegna è aperto tutti giorni: per visitare i sentieri naturalistici e per usufruire dei servizi del punto ristoro “Rifugio di mare” è sempre necessario essere muniti del ticket dell’Ecomuseo (esclusi i residenti Alghero che usufruiscono dell’ingresso libero) o dell’Alghero ticket. La biglietteria all’ingresso del sito sarà aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.30, mentre quando la biglietteria è chiusa è possibile acquistare il biglietto presso la cassa del punto ristoro Rifugio di Mare - MAPS - Punta Giglio, Alghero.

Museo Egea, è aperto dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.







