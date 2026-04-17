L'Azienda speciale Parco di Porto Conte ha un nuovo direttore. Si tratta di Giulio Ermenegildo Maria Plastina, che, specificano dal management dell’area protetta, «sarà nominato con Decreto del Presidente, previa deliberazione dell’Assemblea», così come da regolamento.

Laureato in Scienze Nautiche presso l'Istituto Universitario Navale di Napoli, Plastina vanta una lunga esperienza presso il Parco Nazionale Arcipelago La Maddalena con un percorso professionale in cui ha maturato importanti competenze nell’ambito della gestione delle aree protette. Di recente, tra l’altro, Plastina è stato vittima di un attentato, per fortuna senza conseguenze, da parte di ignoti i quali avevano manomesso le ruote della sua vettura, allentando i bulloni. L’incarico ad Alghero avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà un termine finale di cinque anni.

«Accogliamo con grande soddisfazione il dottor Plastina», sottolinea il presidente del Parco, Emiliano Orrù, a nome dell’intero direttivo composto da Franca Carta e Luca Pais. «Una figura di comprovata esperienza e competenza che, siamo certi, grazie alla sua visione e alla conoscenza approfondita delle dinamiche legate alla tutela e alla valorizzazione delle aree protette, saprà accompagnare il Parco in una nuova fase di crescita, rafforzando il percorso già avviato all’insegna della trasparenza, dell’innovazione e del dialogo con il territorio e tutti i portatori di interesse».

Il Direttivo ha inoltre voluto esprimere un sentito ringraziamento al direttore uscente, Mariano Mariani, «per il lavoro svolto con professionalità, dedizione e senso delle istituzioni nel corso del suo incarico, contribuendo in maniera significativa al consolidamento e allo sviluppo dell’Ente».

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