L’ultimo atto incendiario che ha visto distrutte dal fuoco due auto nel quartiere Li Punti ha fatto scattare l’allarme sicurezza. Il consigliere comunale Christian Luisi evidenzia la gravità del fenomeno che colpisce una delle zone più popolose di Sassari, prese di mira già in passato da piromani.

«Bisogna che tutti quanti alziamo la guardia, a cominciare da noi cittadini», ha detto. «Segnalerò personalmente alle forze dell’ordine quanto accaduto e, come consigliere comunale, chiederò che ci sia maggiore controllo e sicurezza nel nostro quartiere».

Nella notte tra mercoledì e giovedì erano stati i residenti di via Primo Longobardo a lanciare l’allarme. Nel cuore della notte hanno visto levarsi alte le lingue di fuoco avvolgere le auto e minacciare le abitazioni adiacenti.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Oltre alle vetture completamente distrutte, annerito anche il muro di un'abitazione.«Spero che sia un caso isolato - aggiunge Luisi - ma purtroppo ricorda anche altri episodi simili avvenuti non tanto tempo fa nella nostra zona. Ovviamente la mia piena e totale solidarietà a chi è stato vittima di questo atto vandalico».

