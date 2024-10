Riversa a terra priva di vita, vicino al registratore di cassa del suo negozio, alle porte di Sorso. Così è stato rinvenuto dai familiari il corpo della commerciante Gavina Carta, 61 anni di Sorso, che probabilmente è stata colta da malore mentre giovedì sera si apprestava a chiudere la propria attività, situata in viale Porto Torres, nella periferia del paese. Sul corpo nessun segno di violenza. Non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali del decesso.

I carabinieri di Sorso, intervenuti sul posto, hanno constatato che la donna era morta già da qualche ora. La salma su disposizione del pm Giovanni Porcheddu è stata restituita ai familiari. Gavina Carta era molto conosciuta a Sorso, non solo per la sua attività di fioraia, ma anche come moglie di Franceschino Seghene, ex amministratore comunale, morto qualche anno fa. La notizia ha sconvolto la comunità che ha espresso cordoglio ai familiari.

© Riproduzione riservata