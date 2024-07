Sarà l’ex Convento dei cappuccini di Ploaghe a ospitare "Interagendo", la rassegna multidisciplinare organizzata dall’associazione Music&Movie diretta da Roberto Manca. Due serate a ingresso gratuito, sabato e domenica, volute dall’Amministrazione comunale su iniziativa dell’assessora Lorena Tedde.

Sabato a partire dalle 21.30, si esibirà la compagnia “Asmed – Balletto di Sardegna” con le performance “Zatò e Ychì” e “Oscure luminescenze”. La prima descrive la storia di un invincibile spadaccino cieco della tradizione giapponese: quella di Zatoychi, che a un certo punto divide in due la sua anima scindendosi in forma maschile e femminile, per diventare Zato' & Ychi. “Oscure luminescenze” è una composizione introspettiva che indaga, attraverso il movimento, la persistenza di una sensazione o di un’esigenza inespressa, un pensiero inafferrabile ma non evanescente che è tanto forte da deviare il corso di una decisione.

La serata sarà intervallata dagli interventi dell’associazione “Noi donne 2005”.

Domenica, a partire dalle 21, in scena “Omaggio a Walt Disney” proposto dalla compagnia Danza Estemporada che festeggia i cento anni della famosa casa di produzione americana. Le fiabe danzate condurranno i presenti in un mondo incantato fatto di guerriere, principesse e creature prodigiose. Le coreografie, liberamente tratte dai film di animazione, vedranno danzare ancora una volta i personaggi preferiti dai bambini.

