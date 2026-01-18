Ancora incidenti nelle strade sarde, in particolare nel territorio del Nord Ovest. Una giornata impegnativa per la squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Sassari, intervenuta nell’arco di poche ore per due incidenti stradali sulla 131 tra i comuni di Muros e Cargeghe.

Le squadre in entrambi i casi hanno operato per liberare i due conducenti dagli abitacoli delle vetture per affidarli al personale sanitario del 118 e mettere in sicurezza i veicoli e l'area circostante.

I feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti. In entrambi i casi è anche intervenuta la Polizia Stradale.

© Riproduzione riservata