Finisce a Bancali, grazie all'intervento della polizia di Stato, il presunto autore di due rapine compiute nei giorni scorsi a Sassari.

Il giovane avrebbe compiuto la prima azione armato di pistola contro il titolare di un esercizio commerciale di viale Dante. Gli agenti della questura, intervenuti subito sul posto, sfruttando la descrizione della persona e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno fatto un identikit del supposto responsabile e registrato la macchina con la quale era fuggito. Questi avrebbe poi rapinato un negozio di alimentari nel centro storico stavolta con un coltello.

I poliziotti, arrivati sul luogo dei fatti, hanno riconosciuto la vettura sospetta della precedente azione criminale e fermato l'uomo all'interno. La perquisizione ha permesso di rinvenire un giubbotto e un coltello dentro il mezzo che il conducente ha riferito appartenere al figlio, persona già nota per reati connessi agli stupefacenti. E che veniva poi bloccata dagli agenti e condotta in questura dove ha tentato la fuga spintonando un poliziotto. Infine l'uomo, come il padre dell'hinterland Sassarese, è stato portato in carcere mentre il genitore ha ricevuto una denuncia per favoreggiamento.

