Raffica di Daspo da parte del Questore di Sassari.

I provvedimenti di allontanamento dagli stadi hanno colpito due tifosi dell’Olbia, che in occasione della sfida dello scorso aprile tra la squadra gallurese e la Spal hanno lanciato dei fumogeni da un ponte all’esterno dello stadio Nespoli, «in quel momento gremito di pubblico e con gara in corso».

Altri tre Daspo, invece, riguardano altrettanti ultrà sassaresi coinvolti in disordini e lanci di fumogeni in occasione della sfida tra Torres e Mantova dello scorso 3 agosto e in quella tra Torres e Albinoleffe del 17 agosto.

«In particolare – precisa la Questura -, tre dei suddetti provvedimenti prevedono il divieto di accesso agli stadi per la durata di anni tre, mentre gli altri due, in quanto indirizzati a soggetti già gravati da precedenti Daspo, prevedono il divieto di accesso per anni cinque agli impianti sportivi e l’applicazione della misura, convalidata dall’autorità giudiziaria e sempre della durata di anni cinque, dell’obbligo di presentazione al Commissariato di Polizia in occasione dei successivi incontri di calcio della squadra dell’Olbia».

(Unioneonline)

