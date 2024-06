Il Comune di Porto Torres aderisce al progetto "Riemergere", ideato dall'Aquatic Team Freedom di Porto Torres e presentato nell'ambito del bando "Sport di tutti - Carceri" del Piano Nazionale Integrato per lo Sport in Carcere, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani e realizzato in collaborazione con Sport e salute S.p.A.

Il progetto "Riemergere", concepito per prevenire il disagio adolescenziale e giovanile, si rivolge a 15 giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni coinvolti in procedimenti penali.

L'obiettivo principale è offrire un'opportunità di riscatto e di reintegrazione sociale attraverso interventi personalizzati che garantiscano un approccio integrato e coordinato nella gestione dei casi, identificando tempestivamente le loro esigenze specifiche e sviluppando strategie di sostegno mirate. Dal 2007, Aquatic Team Freedom SSD SRL è impegnata nella prevenzione del disagio giovanile in Sardegna, con una forte presenza nel territorio di Porto Torres.

Utilizzando lo sport come strumento di intercettazione del disagio adolescenziale, integrazione sociale e miglioramento delle relazioni interpersonali, l'associazione propone soluzioni innovative. Uno degli obiettivi chiave del progetto è accompagnare i giovani destinatari in un percorso di avvicinamento al mondo del lavoro, offrendo formazione nelle professioni di assistente bagnante.

Le attività previste includono corsi di nuoto, tennis e pugilato, discipline scelte per il loro valore educativo e formativo. Queste attività, oltre a migliorare le abilità fisiche dei partecipanti, insegnano disciplina, impegno e costanza, valori trasferibili nella vita quotidiana. Attraverso la pratica regolare di queste discipline sportive, i giovani avranno l'opportunità di sviluppare competenze essenziali per la loro crescita personale e il loro benessere generale.

«Confidiamo nel buon esito del bando e che il progetto “Riemergere” venga finanziato - ha sottolineato l’assessora alle Politiche Sociali Simona Fois - in quanto riflette pienamente l’attenzione della nostra amministrazione verso le esigenze dei giovani turritani e offre loro l’opportunità di una crescita personale e professionale attraverso lo sport, la formazione e l'assistenza psicologica».

