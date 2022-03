Gli utenti che si sono rivolti all’azienda incaricata alla raccolta differenziata dei rifiuti, a Porto Torres, per richiedere i sacchetti, si sono visti rifiutare il servizio.

“Un disagio temporaneo dovuto a un disservizio della ditta che gestisce l’appalto” fa sapere l’amministrazione comunale che si riserva di comminare una sanzione alla società Consorzio Ambiente2.0. La consegna delle buste riprenderà normalmente lunedì 14 marzo.

Pertanto i cittadini si troveranno nella condizione di doversi organizzare senza sacchetti, un ulteriore disagio che si aggiunge ai tanti che si stanno verificando ormai da mesi. Il malcontento viaggia non soltanto tra gli utenti ma anche tra i lavoratori delle società che gestiscono il servizio di igiene urbana.

Le due giornate di sciopero che prima erano previste per il 3 e 4 marzo da Cgil, Cisl e Uil in merito alle problematiche sulla gestione del personale dipendente e l’organizzazione del servizio sono state programmate dalle organizzazioni sindacali nelle giornate del 24 e 25 marzo. Restano ancora in piedi le tante criticità relative alle condizioni di lavoro e ai contratti non rispettati. Le stesse problematiche erano state messe in evidenza dall’opposizione in consiglio comunale che aveva chiesto la revoca del contratto di appalto in scadenza il 31 marzo.

