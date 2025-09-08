Grande partecipazione a Sennori per la formazione sulle Dir, le disabilità intellettive relazionali. Sabato 6 settembre, oltre un centinaio di persone tra operatori sportivi, insegnanti, genitori e terapisti hanno preso parte alla mattinata formativa ospitata all’Auditorium del Centro Culturale “A. Pazzola”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Sennori insieme al Progetto Albatross, ha offerto strumenti pratici e concreti per comprendere meglio le Dir, progettare interventi educativi personalizzati e favorire inclusione e autonomia.



Grazie ai contributi dei professionisti Manolo Cattari e Valeria Bianco, i partecipanti hanno potuto sperimentare attività operative, casi reali e strategie educative e sportive utili per ridurre i comportamenti problematici e rafforzare i percorsi inclusivi. Si tratta del primo appuntamento di un percorso formativo che, nei prossimi mesi, coinvolgerà diversi comuni, con l’obiettivo di rendere i contesti educativi sempre più accessibili e inclusivi fin dalla prima infanzia.

