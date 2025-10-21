Dies Natalis, a Porto Torres si rinnova il rito del martirio dei patroniSi rinnova la tradizione nella giornata del 25 ottobre
Si rinnova la tradizione nella giornata del 25 ottobre, in occasione del Dies Natalis, con la commemorazione del martirio dei santi patroni di Porto Torres, Gavino, Proto e Gianuario.
Nella mattinata si svolgerà la tradizionale processione che, al termine della messa liturgica, in programma alle 9 nella chiesetta di Balai Lontano o Santu Bainzu Ischabizzaddu, si muoverà percorrendo il tratto di pista ciclabile, in prossimità delle ex provinciale 81 per proseguire verso la chiesetta di San Gavino a Mare, luogo dove furono nascosti i corpi dei santi subito dopo la decapitazione nel 303 d.C.
Il corteo, molto partecipato dai fedeli, sarà accompagnato a cavallo da diversi cavalieri e dai figuranti, in costume tradizionale sardo, dell'associazione culturale folk Li Bainzini Etnos. Una volta raggiunta la spiaggia di Balai, il sacerdote procederà con la benedizione dei cavalli e dei cavalieri, oltre alle imbarcazioni ferme in rada nello specchio acqueo prospiciente.
Nell'antico calendario santuaìni è il mese di ottobre, così nominato in memoria di Gavino, soldato romano divenuto santo patrono della Città di Porto Torres.