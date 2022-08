Un uomo di 44 anni è stato arrestato nel quartiere di Sant’Orsola a Sassari da un equipaggio della Sezione Volanti per maltrattamenti in famiglia e minacce.

Ieri notte ha fatto rientro ubriaco nell’abitazione dei genitori. E quando loro lo hanno rimproverato li ha minacciati di morte e ha devastato gli arredi e gli infissi dell’abitazione, costringendoli ad abbandonare l’appartamento.

Dopo aver lanciato in strada diversi oggetti contro di loro, tra cui due bombole di gas e due televisori (che peraltro hanno danneggiato tre veicoli in sosta), alla vista degli agenti arrivati sul posto si è barricato in casa.

Gli operatori sono riusciti ad entrare nell’abitazione armati di pistola ad impulsi elettrici. Non è servito usarla, il 44enne si è placato alla sola vista dell’arma.

Quindi è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia: all’udienza per direttissima è stata disposta la custodia cautelare in carcere a Bancali.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata