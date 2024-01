Cantina Santa Maria La Palma e la vineria ed enoteca La Cantina insieme per la terza edizione di "5 Passi Verso il Vino", percorso di degustazione e formazione dedicato a tutte le persone che vogliono avvicinarsi al mondo dell’enologia. L’inizio del percorso è previsto per martedì 17 gennaio 2024, dalle 19 alle 21 presso l’enoteca La Cantina Alghero in Via XXIV Maggio, per poi proseguire nei tre mercoledì successivi nella stessa location e nel medesimo orario. L’ultimo appuntamento sarà ospitato nella Cantina Santa Maria La Palma e comprenderà una visita guidata per conoscere meglio l’interno processo di produzione.

Il percorso con 5 appuntamenti sarà tenuto da sommelier, docenti, enologi ed esperti del settore enogastronomia, pronti a trasmettere le nozioni e la passione per questo fantastico argomento. Le tematiche affrontate saranno: tecnica della degustazione, pillole di enologia, il mestiere del sommelier e la tecnica di servizio, abbinamento cibo e vino, tecniche di produzione e curiosità. Durante ogni appuntamento - della durata di circa 2 ore ciascuno - si approfondiranno diversi aspetti insieme a relatori professionisti, uniti alla degustazione di due o tre calici. Sarà un’immersione all’interno del mondo del vino, una serie di approfondimenti sia per i principianti che per gli appassionati che vogliono scoprire un po’ di più tra preziose informazioni, aneddoti e tante curiosità, in un ambiente caldo e informale. Alla fine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione .

© Riproduzione riservata