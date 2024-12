Un dossier fotografico sul disordine di fine stagione lasciato da bar e ristoranti in alcune piazze e vie di Alghero, è stato consegnato al sindaco dal comitato Suolo Pubblico Bene Comune.

«Il dossier – spiega il portavoce del comitato civico – documenta ammassi di sedie e tavolini addossati ai monumenti architettonici, non manca una vera e propria “officina” a cielo aperto per biciclette su una scalinata che da via Cavour conduce alla muraglia, oggetto di intervento di restauro “Muraglia 2000” cofinanziato, anni fa, dall’Unione Europea. Inoltre è stato riscontrato un concentramento di botti degno di un saloon del vecchio Far West, un banco frigo abbandonato, moquettes arrotolate, basi cilindriche di cemento per ombrelloni ammassati e depositati. Insomma si ha la sensazione che il suolo pubblico venga considerato “terra di nessuno” su cui ognuno può metterci quello che vuole», fanno notare dal comitato, ribadendo all'Amministrazione l’urgenza di far adottare un piano degli arredi urbani e di incrementare i controlli.

