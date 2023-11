Sono trascorsi ormai due mesi dall’aggiudicazione dell’appalto di igiene ambientale del Comune di Porto Torres e il progetto non è stato ancora portato all’attenzione della commissione competente.

La richiesta è stata avanzata dal consigliere comunale Michele Bassu (gruppo misto), per conoscere i dettagli del piano di raccolta dei rifiuti urbani, un servizio attualmente contestato dalla cittadinanza che segnala quotidianamente una serie di gravi disservizi. Bassu ha sollecitato la convocazione della commissione Ambiente per illustrare lo stato di avanzamento del processo di attivazione dell’appalto quinquennale, aggiudicato per un importo che sfiora i 18 milioni di euro (17.947.438,02). «Chiedo di fornire preventivamente ai colleghi commissari tutti documenti utili, tra cui la relazione Tecnica migliorativa che l’impresa aggiudicataria ha trasmesso in fase di gara a descrizione del servizio offerto».

L’esponente del gruppo misto, seduto tra i banchi dell'opposizione, ha richiesto anche la convocazione urgente della commissione Lavori pubblici per conoscere il progetto esecutivo sulla litoranea di Balai dove sono in corso i lavori.

