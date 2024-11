Per il decimo anno consecutivo il Comune di Sorso aderisce all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, la campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente che dal 1993 ogni anno chiama a raccolta cittadini di tutte le età, associazioni, aziende e amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi.

L’iniziativa è in programma domenica 10 novembre alle ore 9.30 in via Cottoni, nel piazzale della stazione. Un percorso di cittadinanza attiva costruito nel tempo con grande impegno per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.

Un numero sempre crescente di volontari ogni anno è pronto a raccogliere i rifiuti abbandonati: un gesto di responsabilità che rappresenta un modello di buone pratiche a contrasto dei comportamenti incivili e non più tollerabili che alimentano il degrado dei nostri territori.

“Per un clima di pace” è il messaggio forte e chiaro che idealmente unirà tutte le iniziative per restituire alle comunità luoghi più puliti, accoglienti e inclusivi. Un mondo sostenibile per tutti, in un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani con gli altri esseri viventi e la natura.

