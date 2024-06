«Gentili concittadini, l’amministrazione comunale di Tula è doverosamente impegnata ad assicurare ai cittadini un paese pulito e ordinato. Purtroppo, talvolta, questa funzione è ostacolata da comportamenti sbagliati di pochi concittadini che di fatto vanificano l’impegno del Comune e della maggior parte dei tulesi che hanno a cuore il decoro del proprio comune».

Inizia così l’appello ai cittadini da parte del sindaco del pese di Tula, Andrea Becca. Il decoro urbano prima di tutto. E a segnalare le criticità sula errata raccolta dei rifiuti sono gli operatori. Spesso assistono all’abbandono nei parchi di ogni genere di rifiuto, in particolare bottigliette di plastica, lattine e incarti di vari snack. «È evidente che questo fenomeno ostacola pesantemente l’attività degli operatori della ditta impegnata nella manutenzione del verde pubblico che non possono effettuare quotidianamente la raccolta dei rifiuti nella stessa area», sostiene il sindaco «sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, frequentemente vengono segnalati fenomeni di cattiva o inesistente differenziazione delle varie frazioni. Questo sta già generando un aumento della quantità di conferimento della frazione secca presso la discarica con notevole aumento del costo complessivo del servizio».

E poi ci sono i comportamenti inqualificabili. «Posti in essere da coloro che non collocano all’interno dei cassonetti di raccolta dell’alluminio e del vetro le lattine e le bottiglie che, sempre più spesso, - prosegue il primo cittadino - vengono lasciate in bella vista nei punti di raccolta creando, di fatto, micro discariche che offendono la vista dei cittadini corretti». La preghiera che il sindaco Andrea Becca rivolge i cittadini «che con i loro comportamenti stanno determinando un danno economico e di immagine alla nostra comunità di attenersi scrupolosamente a quelle piccole regole che sono alla base di una civile convivenza». I comportamenti virtuosi stanno nel differenziare correttamente le varie frazioni di rifiuto e conferirle secondo il calendario che può essere visionato sui social del comune; inserire negli appositi contenitori di raccolta bottiglie di vetro e lattine di alluminio; non abbandonare rifiuti nei parchi comunali e nelle vie pubbliche. «Con questi piccoli comportamenti - conclude - il nostro paese continuerà ad avere un aspetto gradevole per i residenti e per i numerosi visitatori che, soprattutto nel periodo estivo, frequentano la nostra comunità».

© Riproduzione riservata