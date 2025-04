Un lungo tappeto blu che colora l’intero litorale di Porto Torres. Ritorna la Velella velella nella spiaggia di Balai e sul pelo dell’acqua, anche nel mare delle Acque Dolci e dietro lo Scoglio Lungo. A milioni ricoprono i lidi, con spiaggiamenti cospicui in grado di galleggiare come colonie. Uno spettacolo con una distesa caratteristica che si allunga su tutta la costa.

Chiamata anche Barchetta di San Pietro, è una specie planctonica appartenente al phylum Cnidaria, alla classe degli Idrozoi ed all’ordine delle Anthomedusae. La caratteristica particolare della velella è la presenza sul disco di una cresta di forma triangolare simile ad una vela che le permette di muoversi sulla superficie dell’acqua tramite la spinta del vento. La vela è di colore trasparente, ed assume con la luce del sole riflessi azzurri e verdi, cosicché questi piccoli organismi, che si aggregano in grandi gruppi, appaiono come delle vere e proprie flotte di barchette in miniatura di colore blu.

La presenza della Velella velella indica acque pulite ed attrae numerose specie di pesci in vicinanza delle coste, tanto che spesso nelle zone di pesca viene anche utilizzata come esca.

