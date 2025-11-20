Si chiamano Tilicherta e Fisietto gli asinelli bianchi del Parco Nazionale dell'Asinara, protagonisti della sfilata che si è tenuta alla centoventisettesima Fiera cavalli di Verona.

Una trasferta che si sono potuti concedere grazie all'accompagnatore, il medico veterinario Giovannantonio Pilo che cura gli animali fuori e dentro l'isola, per passione e per amore verso una specie rara, quella degli asini albini che caratterizzano l'Asinara.

Durante la sua lunga attività di studio ha ricreato la razza pura che attualmente pascola nel territorio del parco nazionale, ed ogni tanto con orgoglio mostra il risultato, asinelli che partecipano alle iniziative oltremare.

Alla fiera di Verona erano presenti altri sette asinelli grigi purosangue, provenienti dalle diverse località della Sardegna. Hanno attirato l'attenzione dei partecipanti, incantato il pubblico per la loro originalità, a partire da Tilicherta che ha sfilato con il calessino, accanto a Fisietto, il suo gemello nato a quindici giorni di distanza l'uno dall'altra.

