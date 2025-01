Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento di “Dae magasinu in magasinu”, la manifestazione in programma nella giornata di sabato 11 gennaio a Nughedu San Nicolò, piccolo comune collinare a pochi chilometri di Ozieri, in provincia di Sassari. Torna infatti l’evento con degustazioni itineranti nel centro storico del paese del Logudoro, prodotti tipici locali, esposizioni, intrattenimento e musica dal vivo.

Un viaggio tra le cantine che offrono i vini locali e le prelibatezze gastronomiche. A partire dalle 18 avranno inizio le degustazioni itineranti nel cuore del paese che ospita diversi momenti di intrattenimento, e che si conclude in bellezza con la musica dal vivo. Ottimo vino e cibo della tradizione nelle 12 cantine, tra piatti di cinghiale in umido, formaggi e salumi, pecora, maiale e dolci: tutte produzioni locali e genuine, preparate dai volontari della Pro Loco e dai proprietari delle cantine, all’insegna dell'accoglienza dei visitatori. L’evento patrocinato dal Comune di Nughedu San Nicolò.

