Nuovo servizio di trasporto gratuito dall'aeroporto di Alghero a Stintino. La decisione è dell’amministrazione comunale stintinese che ha disposto il servizio sperimentale nei periodi dal 15 al 31 maggio e dal 1° al 15 ottobre, arricchendo l'offerta di mobilità per residenti e visitatori durante la bassa stagione.

Questo servizio è pensato per potenziare la linea extra-urbana da e per Stintino durante i mesi meno affollati e rappresenta anche un'estensione significativa dell'attuale trasporto offerto dalla Sardabus, operativo dal 1° giugno al 30 settembre. L'obiettivo è quello di ampliare i servizi turistici, utilizzando in maniera mirata le entrate derivate dalla tassa di soggiorno, promuovendo così una maggiore accessibilità e un collegamento strategico con l'aeroporto di Alghero. Tutto in collaborazione con l’azienda Ferralis Viaggi che garantirà il trasporto.

Le partenze sono previste da Alghero a Stintino alle 10.50 e 14.30, e da Stintino per Alghero alle 12.10 e alle 16.30 con fermate all’aeroporto, Pozzo San Nicola, Le Saline, Le Tonnare, Stintino (Via Sassari - entrata del paese), viale La Pelosa, Bivio Ovile del Mercante, Bivio La Pelosa.

