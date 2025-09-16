Da Porto Torres una voce per la Palestina: cittadini pronti a manifestareUn gruppo spontaneo di cittadini si è fatto promotore di un’iniziativa a sostegno del popolo palestinese
Anche la comunità di Porto Torres alza la voce della solidarietà a sostegno della popolazione palestinese. Un gruppo spontaneo di cittadini si è fatto promotore della iniziativa che intende coinvolgere associazioni, scuole, comitati, istituzioni, per esprimere vicinanza ai civili della striscia di Gaza, costretti a vivere in condizioni disumane sotto costante assedio, attraverso l’organizzazione di una manifestazione pubblica con l’obiettivo di risvegliare le coscienze. Un gruppo di cittadini ha scelto una chat condivisa per consentire l'adesione di più persone. Giovedì 18 settembre alle 10 un primo incontro con il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas per stabilire le modalità di organizzazione e svolgimento dell’evento di solidarietà che nasce a seguito dell’aggravarsi della situazione in Palestina.
Nella notte sono cominciati pesanti attacchi da parte dell’esercito israeliano su Gaza City, diventata zona di combattimento pericolosa e dove il numero dei morti continua ad aumentare. Per gli organizzatori, un «genocidio di un popolo che conta circa otto milioni di persone che vive in territorio segnato da 50 anni dalla guerra arabo-israeliana».