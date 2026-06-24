Il Teatro Civico di Sassari ospita martedì alle 17 l’undicesimo incontro della Scuola di politica “Domucratica”, promosso dalle ACLI Provinciali di Sassari. Al centro dell’appuntamento il volume “Francesco d’Assisi. Un uomo libero”, che raccoglie testi di Primo Mazzolari dedicati alla figura del santo di Assisi. A dialogare sul libro e sul suo significato civile, spirituale e politico sarà don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana e postulatore della causa di beatificazione di don Primo Mazzolari.

A partire dalle pagine di Mazzolari, il confronto porterà al Teatro Civico alcuni temi che attraversano il dibattito pubblico contemporaneo: il lavoro, le disuguaglianze, le fragilità sociali, la partecipazione democratica e il ruolo dei corpi intermedi. La figura di Francesco sarà riletta non come icona distante o puramente devozionale, ma come una presenza capace ancora oggi di interrogare il rapporto tra libertà, fraternità e responsabilità pubblica.

Verranno trattati grandi temi dell’agenda sociale del Paese: lavoro, comunità, nuove fragilità, partecipazione e mondo rurale. In questo quadro si inserisce anche il saluto di S.E.R. Mons. Francesco Antonio Soddu, nuovo arcivescovo metropolita di Sassari, in un primo momento pubblico di dialogo con le ACLI del territorio.

L’iniziativa sarà introdotta e coordinata da Giuseppe Fresu, presidente delle ACLI Provinciali di Sassari. Sono previsti gli interventi di Daniela Masia, presidente delle ACLI Provinciali di Oristano; Gian Paolo Demuro, professore ordinario dell’Università di Sassari; Silvia Vagnoni, direttrice del Patronato ACLI Sassari; Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle ACLI; Nicola Tavoletta, presidente nazionale di ACLI Terra; e Silvio Lai, deputato della Repubblica.

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