È stato rinnovato il servizio di Trasporto Sociale per i comuni dell'Unione, con le "Associazioni Croce gialla Ploaghe Odv" e "Avis Ittiri Odv" che proseguono la loro attività. Il servizio era partito il 1° marzo 2020, quando era stato avviato un progetto sperimentale per l’utilizzo di mezzi di trasporto destinati a finalità sociali, culturali, educative, sportive e scolastiche.

I due automezzi, acquisiti a titolo gratuito nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013, sono stati dati in affidamento ad uso esclusivo alle associazioni di volontariato partner del progetto, per il trasporto collettivo della popolazione rurale, con particolare attenzione ai giovani in età scolare e agli anziani.ll servizio è riservato ai residenti dei comuni facenti parte l'Unione del Coros e nello specifico dovranno far riferimento alle attività delle associazioni:"Croce gialla Ploaghe ODV" del sub-ambito di Ploaghe (Codrongianos, Florinas, Muros, Cargeghe, Ossi)"Avis Ittiri ODV" del sub-ambito di Ittiri (Olmedo, Putifigari, Tissi, Uri, Usini).

Il servizio è destinato prioritariamente, ma non esclusivamente, a persone in condizione di fragilità temporanea o permanente che non possono contare su una rete familiare di supporto o su mezzi pubblici adeguati, in particolar modo a: minori per attività extrascolastiche e parascolastiche, inclusi i Centri Estivi comunali, persone con disabilità per attività educative, terapeutiche (corsi di nuoto, terapie riabilitative) o ludico-ricreative, su attivazione del servizio comunale, anziani (over 65) per attività di socializzazione o spostamenti socio-sanitari, sempre su attivazione comunale.

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