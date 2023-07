Un altro passo avanti per il servizio idrico dell’isola dell’Asinara. Il Comune di Porto Torres ha affidato i lavori di sistemazione del bacino di raccolta e rifacimento della rete di distribuzione di Cala d’Oliva. Interventi che consentiranno di adeguare le infrastrutture idrico-fognarie del borgo alle norme del Servizio idrico integrato, in modo che il gestore Abbanoa possa prenderle in carico.

Cala d’Oliva presenta diverse criticità che interessano le condotte idriche, vecchie tubature colabrodo che perdono acqua e lasciano a secco strutture e residenze. Ad aggiudicarsi i lavori è la società Poing srl di San Gavino Monreale per un importo pari a circa 1 milione e 397mila euro, una quota del finanziamento da 3 milioni e 200mila euro stanziato circa dieci anni fa dalla Regione a favore del Comune.

Si tratta del secondo step previsto dalla convenzione, stipulata nel 2019 tra l’ente comunale e la società Abbanoa, per ricomprendere l’Asinara nel sistema idrico integrato, dotandola quindi di un impianto più performante e gestito dagli enti preposti. Le opere in programma prevedono il rinnovo della rete di distribuzione idrica, esclusi allacci alle utenze a carico di Abbanoa Spa, il rinnovo della rete di raccolta e smaltimento delle acque reflue, oltre alla realizzazione degli allacci idrici e fognari per le utenze.

Gli altri interventi riguardano la realizzazione di un sistema di monitoraggio e telecontrollo delle principali grandezze idrauliche nelle due reti; installazione di un gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto di depurazione e la realizzazione interventi di riqualificazione e manutenzione dello sbarramento e dell'opera di presa del lago del Pecorile.



© Riproduzione riservata