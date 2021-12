Il coronavirus torna purtroppo in alcune scuole della Gallura. Ad Aglientu, centro di circa 1200 abitanti tra Costa Paradiso e Santa Teresa di Gallura, a causa di diverse positività riscontrate anche tra il personale docente della scuola primaria ( facente parte dell'istituto comprensorio P.F.M Magnon), sono stati chiusi, sino a nuove disposizioni, da un ordinanza del sindaco Antonio Tirotto, tutti i plessi scolastici comunali e i servizi per l'infanzia. La decisione "in attesa degli accertamenti da parte delle autorità sanitarie e dell'attività di screening da effettuarsi con le modalità previste dalla normativa vigente".

Docenti e alunni si trovano, sotto controllo di ATS, in quarantena preventiva nelle loro abitazioni.

L'ATS stessa sta procedendo all'esecuzione dei tamponi molecolari.

Preoccupazione anche a Santa Teresa. A causa di una positività durante i test rapidi due quinte della scuola primaria da sabato scorso erano in quarantena precauzionale. Oggi il rientro in didattica in presenza di una sola quinta.

