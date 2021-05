Sono state veramente un successo le due giornate di vaccinazioni negli hub di Thiesi e Bonorva.

Un successo dovuto alla collaborazione tra le amministrazioni, i medici di base, il personale sanitario ma anche tra le Associazioni e le forze dell'ordine.

1.500 le persone residenti in 16 paesi che sono state vaccinate: 958 a Bonorva e 542 a Thiesi.

"Sono contento e fiero di questo risultato - ha dichiarato il sindaco di Bonorva, Massimo D'Agostino - e davvero mi sento soddisfatto per come sono andate le cose e avrei voluto utilizzare questo spazio solo per ringraziare, di cuore, oltre ai miei collaboratori, ai Medici di Base, ai loro collaboratori e ai Farmacisti, anche a tutti coloro i quali ci hanno aiutato".

Gli hub di Bonorva e Thiesi erano stati voluti fortemente dalle due amministrazioni comunali per evitare disagi ai cittadini e per venire incontro alle richieste del territorio. Una richiesta poi accolta dalle autorità sanitarie.

