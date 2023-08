Cossoine si prepara a uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: la festa di Santa Maria Iscalas.

Sono tre i giorni di festeggiamenti messi in piedi dal comitato: sabato 26 agosto, alle 18, sarà celebrata la Messa nella Chiesa parrocchiale intitolata a Santa Chiara. Alle 18.30 ci sarà la processione in onore della Madonna seguita, presso il Santuario campestre, dalla celebrazione dei Vespri e dalla Santa Messa. Alle 22 è in programma il concerto degli Arkeos.

Domenica 27 agosto si inizia la giornata con tre funzioni liturgiche: la prima, alle 10, nella Parrocchia di Santa Chiara; la seconda, alle 11 nella Chiesa campestre di Santa Maria Iscalas. Alle 16.30 è prevista uno spazio dedicato ai bambini, "Animabimbi Magorì", presso il santuario campestre. Alle 22, dopo lo scambio delle bandiere e la processione verso il paese, in programma alle 19, ci sarà il concerto degli "Imprentas".

Lunedì 28 agosto, alle 21.30, serata di balli di gruppo con Antonio Tanca e la scuola di ballo "Asd Gruppo 2000 Dance" di Maria Elisa Oppure. Alle 22.30 la chiusura degli eventi con l’estrazione dei biglietti della lotteria.

