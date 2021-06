Nule, centro del Goceano, si avvia a ritornare Covid-free. Secondo quanto comunicato dal sindaco, Antonio Giuseppe Mellino, due cittadini sono stati dichiarati guariti dal Covid-19. In elenco resta ancora un cittadino che sta lottando contro il virus.

Prosegue anche la campagna vaccinale, che nell’ultima tornata ha riguardato gli allettati e le persone impossibilitate a spostarsi. Inoltre sarà eseguito il richiamo vaccinale per tutti i cittadini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino l’11 maggio.

“Sul fronte delle vaccinazioni posso dire che stiamo procedendo sulla giusta strada – ha dichiarato il primo cittadino -. Sul fronte dei contagi auguro alla persona ancora positiva di guarire al più presto”.

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus a Sassari che, da alcuni giorni, vede la curva dei contagi in salita. In base ai dati resi noti dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gian Vittorio Campus, sono saliti a 56 i cittadini positivi al Covid-19, di cui tre ricoverati in ospedale.

Resta sempre stabile la situazione a Sennori dove sono due i cittadini che stanno ancora lottando contro il virus, mentre ci sono quattro persone in quarantena. “Stiamo costantemente monitorando il tutto – ha dichiarato il sindaco, Nicola Sassu -. Continuo a chiedere il rispetto scrupoloso delle regole e di mantenere alto il livello di attenzione”.

© Riproduzione riservata