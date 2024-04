Che fine hanno fatto i contributi per gli affitti del 2024?

Lo domanda il capogruppo del Pd, Mimmo Pirisi, ma anche le tante famiglie algheresi che anche oggi affollavano gli uffici del Quarter per conoscere la graduatoria finale e i tempi di pagamento.

«La risposta è sempre la stessa: "C'è da aspettare ancora” – dice Pirisi - tutto questo nonostante in Consiglio comunale ci avevano dato rassicurazioni a riguardo, ma a distanza di un mese ancora niente».

Il capogruppo dei dem sollecita un piano di edilizia sociale «che risolva una volta per tutte questo problema che negli ultimi anni è aumentato in maniera esponenziale e questo credo sarà un tema per la prossima campagna elettorale. Per ora ci accontentiamo del contributo che le famiglie attendono».

