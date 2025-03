Si è svolta negli scorsi giorni a Olmedo l’ottava tappa del piano “Contrastare la povertà sanitaria” che, grazie alla preziosa collaborazione dei Servizi Sociali del Comune, ha coinvolto i cittadini che si sono dati appuntamento presso i locali del comune, per sottoporsi a visite gratuite di cardiologia, diabetologia, pneumologia, ginecologia con i professionisti della Asl n. 1. Il Pnes – Programma nazionale equità nella salute, previsto nell’accordo di partenariato dell’Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027, si pone l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo l’accesso in sette regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Il programma individua quattro aree per le quali è più urgente intervenire ed è necessaria un’iniziativa nazionale a supporto dell’organizzazione regionale e locale dei servizi sanitari e sociosanitari rivolta alle persone in condizione di svantaggio socio-economico: prendersi cura della salute mentale, maggiore copertura degli screening oncologici, il genere al centro della cura e Contrastare la povertà sanitaria.

Per la realizzazione degli obiettivi la Asl di Sassari ha previsto l’acquisto di due cliniche mobili attrezzate per visite mediche e altre prestazioni sanitarie di base, oltre a prevedere l’allestimento di ambulatori fissi situati in zone strategiche e facilmente accessibili e la costituzione di équipe multidisciplinari e trasversali (composte da medico, assistente sociale, infermiere, autista, amministrativo ed altre figure specifiche) per le cure di base e quelle specialistiche.

© Riproduzione riservata