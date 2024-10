A luglio aveva perso le gare per gestire la continuità territoriale a Cagliari e Olbia, ma ora Ita Airways torna in pista nello scalo di Alghero. La compagnia statale è l’unica ad aver presentato offerte per il collegamento con Milano, mentre sulla linea Alghero-Roma se la dovrà vedere con Volotea.

Ita Airways ha presentato due offerte, una per la rotta Alghero-Roma e un’altra per la Alghero-Milano. Volotea solo per la Alghero-Roma. Ora il seggio di gara dovrà verificare la regolarità dei documenti depositati e valutare le offerte per decidere a chi assegnare le rotte (in particolare il collegamento con Roma).

In mattinata Aeroitalia aveva fatto sapere di non voler presentare offerte e di prepararsi ad abbandonare la base algherese, dove continuerà a gestire i collegamenti fino al 26 ottobre.

Il nuovo servizio inizierà il 27 ottobre: a Cagliari è previsto l’esordio di Aeroitalia, che gestirà anche le rotte di Olbia.

