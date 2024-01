Al museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres si vota la gemma antica più bella, grazie ad un contest “minimamirabilia” organizzato dalla stessa direzione. Si tratta di oggetti preziosi esposti nelle vetrine della struttura museale di via Ponte Romano.

Nella sfida tra le prime due coppie di gemme che avevano il medesimo soggetto, ovvero una maschera di Sileno, ha avuto la peggio l’immagine con intaglio in nicolo, una varietà di calcedonio di colore nero-grigio che aveva la funzione di “occhio magico, una gemma romana del primo secolo, della collezione Marciana. Pertanto la gemma meno votata verrà esclusa dal contest.

La più votata è la maschera vista di fronte, con i capelli radi, fronte alta e solcata da rughe, barba lunga e folta. Sileno è un personaggio minore della mitologia greca, abitava i boschi e, come Dionisio, era divinità dell’ebbrezza e della vinificazione. Sin dalle origini del teatro greco venivano utilizzate le maschere per caratterizzare i personaggi e il loro stato d’animo, oltre che per renderlo visibile anche a distanza.

